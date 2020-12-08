Son Dakika | Şehidin komşuları, sokağa isminin verilmesini istiyor
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Son Dakika | Şehidin komşuları, sokağa isminin verilmesini istiyor

08.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:25
Son Dakika | Şehidin komşuları, sokağa isminin verilmesini istiyor

Son dakika haberleri: KAHRAMMANMARAŞ'ta cinayet zanlısı Muhammet Karataş tarafından şehit edilen polis memuru Barış Göl'ün komşuları, imza toplayarak sitenin bulunduğu sokağın isminin 'Şehit Barış Göl Sokağı' olarak değiştirilmesini istedi.

KAHRAMMANMARAŞ'ta cinayet zanlısı Muhammet Karataş tarafından şehit edilen polis memuru Barış Göl'ün komşuları, imza toplayarak sitenin bulunduğu sokağın isminin 'Şehit Barış Göl Sokağı' olarak değiştirilmesini istedi.

3 Aralık'ta Milli Egemenlik Caddesi'nde bir otelde meydana gelen olayda Antalya'da işlediği cinayetten dolayı aranan Muhammet Karataş'ı yakalamak için otele giden Barış Göl ve arkadaşı, Karataş'ın silahlı saldırısına uğradı. Olayda ağır yaralanan Barış Göl, kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit oldu. 3 çocuk babası Göl'ün şehadet haberi, yaşadığı Güneştepe Sitesi'ndeki komşularını da yasa boğdu. Balkonunda Türk bayrağı asılı olan Barış Göl'ün komşuları, çok sevdikleri şehidin isminin yaşatılması için sitenin bulunduğu sokağın isminin 'Şehit Barış Göl Sokağı' olarak değiştirilmesi ve otobüs durağına da şehidin isminin verilmesi için imza topladı.Şehidin komşusu olan Leyla Odunkıran Kekil, Barış Göl'ün şehadet haberini alınca çok üzüldüklerini söyledi. Şehidi 5 yıldır tanıdığını belirten Kekil, "Polis memurumuz çok sevecen ve çok babacan birisiydi. Hiç kimsenin kalbini kırmayan, çocuklarla çocuk, yetişkinlerle yetişkin, nerede bir mazlum görse hemen koşan, sevilen, iyi bir komşumdu. Kendisini 5 yıldır tanıdığım ve sık sık da görüştüğüm bir insandı. Kendisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz ve isminin kalıcı olması sokağımıza ve sitemizin önündeki otobüs durağına isminin verilmesini istiyoruz. Sitemiz, 6 blok ve 154 daireden oluşmakta ve şehidimiz site sakinleri arasında sevilen, sayılan birisiydi. Tüm site sakinlerinin imzasını taşıyan dilekçemizi yetkili mercilere ilettik" diye konuştu.


Son Dakika | Şehidin komşuları, sokağa isminin verilmesini istiyor
Son Dakika | Şehidin komşuları, sokağa isminin verilmesini istiyor
Son Dakika | Şehidin komşuları, sokağa isminin verilmesini istiyor
Son Dakika | Şehidin komşuları, sokağa isminin verilmesini istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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