Evde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Asya Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ayet Muhammed'e ait evin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede evin içine sıçradı. Evin yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangın sırasında bir itfaiye personelli yaralandı.

Yangın evde büyük hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme