Evde çıkan yangın söndürüldü
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Evde çıkan yangın söndürüldü

26.09.2020 22:57 | Son Güncelleme: 26.09.2020 23:23

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Asya Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ayet Muhammed'e ait evin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede evin içine sıçradı. Evin yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangın sırasında bir itfaiye personelli yaralandı.

Yangın evde büyük hasara neden oldu.

Evde çıkan yangın söndürüldü
Evde çıkan yangın söndürüldü
Evde çıkan yangın söndürüldü
Evde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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