Son dakika... Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Son dakika... Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

06.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:59
Son dakika... Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta elektrik çekmek için direğe çıkan işçi İbrahim Yıldız (44) akıma kapıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vinç yardımıyla çıktıkları direkte Yıldız'ın öldüğünü belirledi.

Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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