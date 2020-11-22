Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

22.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:07
Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika habere göre Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen M.Z. ve Ü.Z. isimli şahıslar ile teması görülen 2 kullanıcı şahıstan 1,12 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayın devamında şüpheli M.Z. ve Ü.Z. isimli şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda 3 paket halinde 28,39 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. M.Z. ve Ü.Z. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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