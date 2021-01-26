Son dakika: Samsun'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Havza ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı.

Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi'nde Ahmet K.'ye ait tekel bayine gelen V. K, alışveriş yaptıktan sonra aracından aldığı silah ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iş yeri sahibine ateş etti.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı, ambulans ile Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan V.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu