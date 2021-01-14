Son Dakika | Sabancı Üniversitesi, uluslararası araştırmalarla bilimi destekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Sabancı Üniversitesi, uluslararası araştırmalarla bilimi destekliyor

14.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:06
Son Dakika | Sabancı Üniversitesi, uluslararası araştırmalarla bilimi destekliyor

Son dakika haberlerine göre Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Göğüş'ün de dahil olduğu araştırmacıların "Yakın Galakside Magnetar Keşfi" ile ilgili araştırmaları üzerine hazırladıkları bilimsel makale bugün Nature dergisinde yayımlanacak.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Göğüş'ün de dahil olduğu araştırmacıların "Yakın Galakside Magnetar Keşfi" ile ilgili araştırmaları üzerine hazırladıkları bilimsel makale bugün Nature dergisinde yayımlanacak.

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünya yörüngesindeki gama ışını uyduları 15 Nisan 2020'de çok kısa süren ancak muazzam miktarda enerji yayan bir olayı kaydetti.

Verileri inceleyen ekipler patlamanın yakınlarda bir galakside bulunan ve çok yüksek manyetik alana sahip bir nötron yıldızından kaynaklandığı konusunda hem fikir oldu. Bu çok kısa süreli bir gama ışını patlaması NASA'nın Fermi ve Swift gama ışını uydu teleskopları ile gözlendi.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Göğüş'ün de mensubu olduğu uluslararası konsorsiyum tarafından yapılan detaylı incelemeler, söz konusu patlama tayfının saniyenin binde biri gibi kısa zaman ölçeklerinde ani değişimlerini ortaya çıkardı.

Magnetar patlaması ile yayılan yüksek enerjili ışımanın, çok şiddetli manyetik alanda bulunan rölativistik plazmadan kaynaklandığını öne sürülüyor. Araştırmanın tüm ayrıntıları Nature dergisinin 14 Ocak sayısında yayınlanan makalesinde ele alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ersin Göğüş, "Çok nadir gözlenen devasa magnetar patlamaları o kadar yüksek enerjili olaylar ki, kendi galaksimizde gerçekleşirse, yani binlerce ışık yılı mesafeden gelse bile Dünya yörüngesindeki gama ışını teleskoplarını paralize ediyor. 11 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiden gözlenen bu olay çok önemli bir kapı araladı. Çünkü bu olayların en fazla enerji yayılan ilk safhasını bu kadar yüksek çözünürlükle ilk defa gözlemiş olduk. Bu sayede aşırı şiddette manyetik alana maruz kalan plazmanın rasyasyon özellikleri hakkında kapsamlı bilgiye ulaşabildik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Samet Aybaba Vincent Aboubakar İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Sabancı Üniversitesi, uluslararası araştırmalarla bilimi destekliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 13:31:59. #1.14#
title