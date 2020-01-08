Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı

08.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:42

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek olan TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Hattın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı. Türkiye'nin doğal gaz tedariğini güvence altına alacak olan proje ile Avrupa'ya da gaz iletimi gerçekleşmeye başladı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi:

"TürkAkım, Rus dostlarımızla büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkiler hem de enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Allah'a hamdolsun geride bıraktığımız 1 sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık. Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Geride bıraktığımız 33 senede Rusya'dan yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tedariki sağladık.

''TÜRKİYE OLARAK BÖLGESEL GERİLİM PEŞİNDE DEĞİLİZ"

(Rusya ile) Enerji alanındaki işbirliğimiz, her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır. Doğu Akdeniz'de, ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata geçme şansı yoktur. Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz. Asla da olmadık. Gelin Akdeniz'i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürelim. Bize bir adım gelene çok daha fazlasıyla gitmeye hazırız. TürkAkım isminin hak sahibi değerli dostum Sayın Putin'dir. Rusya ile ikili ticaretimizde düzenli artış sağlıyoruz. TürkAkım yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacaktır. Akıllı yol arkadaşı yolun yarısı demektir. (Rusya ile) Son dönemde fikir ayrılıklarımızın ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik.

''KİMSENİN BÖLGEYİ YENİ BİR ATEŞ ÇEMBERİNE ATMAYA HAKKI YOK''

ABD ile İran arasındaki gerilim hiç arzu etmediğimiz noktaya ulaştı. Komşumuz Irak zaten sıkıntılı olan istikrarını tamamen kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Irak Türkmenlerinin selameti de bizim için kendi vatandaşlarımızın güvenliği kadar önemlidir. Bölgemiz son 20 yılda zaten bitap düştü. Amacımız gerilimi düşürerek yeniden aklıselimi hakim kılmaktır. Coğrafyamızda artık yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmamıştır. Diplomasi trafiğimizi çok yönlü şekilde sürdüreceğiz. Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Hiç kimsenin sadece kendi çıkarları uğruna Irak başta olmak üzere tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı yoktur. Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz.''

Açılışta konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları:

"Yeni gaz sevkiyat güzergahı olan TürkAkım'ın açılışına katılanlar, sadece Rusya ve Türkiye için değil Avrupa ülkeleri için önemli bir gelişmeye tanık oluyorlar. Bu ortak projenin gerçekleştirilmesi, Karadeniz'in dibinde gaz boru hattının döşenmesiyle işbirliği adım adım gelişiyor.

Sadece geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldılar. Şimdi ise yeni bir güzergahtan TürkAkım'dan gelecek. Bu özel ve benzeri olmayan gaz ulaştırma sistemi. Denizin dibinden iki paralel hat döşendi. Her biri 16 milyar metreküplük kapasiteye sahip. Derinliği iki kilometreyi aşıyor, bu gerçekten hiç de kolay olmayan bir çalışma.

"BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

İlk hattan gelecek olan doğal gaz Batı Sibirya yataklarından geliyor. İkinci hattan gelecek olan doğal gaz Türkiye üzerinden Balkanlara, Bulgaristan'a ve Yunanistan'a sevk edilecek. Rus doğal gazının Avrupa'ya sevk edilmesi sadece Türkiye için değil birçok güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu etki edecek. Avrupa gaz piyasasının güvencesini sağlayacak. TürkAkım'ın inşaatında öncü teknolojiler uygulandı. Bu da gaz boru hattının güvenilir bir şekilde işletileceğine ve çevre dostu olmasına yardımcı olacak.

"RUSYA VE TÜRKİYE BAMBAŞKA ÖRNEKLER SUNUYORLAR"

Boruların döşenme hızında bir rekor kırdık, günde 6 kilometre boru döşendi. Hayırlı olacak ve son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Hiç de kolay olmayan zor bir dünyada yaşıyoruz.

Eminim Türkiye ve Rusya gelecekte birçok projeyi hayata geçirecektir. Hep beraber en iddialı projeleri gerçekleştirebileceğiz. Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye ve Rusya bambaşka örnekler sunuyorlar. Örneğin devletlerimiz, halklarımız; Avrupa ve dünya halklarının hayrına çalışmalar yürütmekteyiz. Gelecekte yeni başarılara imza atacağız."

BAKAN DÖNMEZ: TARİHİ BİR İMZADIR

Projenin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise şunları söyledi:

"Geçen yıl İstanbul'da TürkAkım'ın deniz bölümünün tamamlanması için düzenlenen törende bir aradaydık. İki ülke her türlü engellemeye rağmen, karşılıklı güven ve kararlılığın önünde hiçbir gücün duramayacağını göstermiş oldu.

Bugün TürkAkım'da nihayete ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. TürkAkım stratejik bir proje. Karadeniz'in derinliklerine atılmış tarihi bir imzadır. TürkAkım gelişmenin, ilerlemenin ve üretimin olmazsa olmazı enerjinin vizyon projelerinden birisidir. Alım terminalleri, kıyı geçişi, deniz kısmı, 70 km'lik birinci kara bölümü ve 140 km'lik ikinci kara bölümü planlanandan daha önce tamamlanarak gaz akışına hazır hale geldi. Kara inşaatında kullanılan malzemelerin yüzde 98'i yurt içinden elde edildi.

Avrupa'da da yaşayan milyonlarca insan projeden istifade edecek. TürkAkım ülkemizi doğalgazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracak. Yeni bir tedarik hattını daha devreye alarak sistem esnekliğimizi geliştirmiş olacağız."

TÜRK AKIMI PROJESİ NEDİR?

Rusya'dan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşıyan TürkAkım Projesi'nin doğal gaz akışına başlaması Türk-Rus ilişkilerinde enerji alanında ileri bir aşama olarak yorumlanıyor. Her biri 15,75 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip iki hattan oluşan proje özellikle Avrupa'nın güneyindeki ülkeler açısından da önem arz ediyor.

Bu proje ile birlikte Rus doğal gazı ilk kez Türkiye üzerinden geçerek Avrupa'ya ulaşmakta. TürkAkım projesi Türkiye'nin Batı Hattı'ndan aldığı doğal gazı direkt olarak Türkiye'ye taşırken aynı zamanda Avrupadaki ülkeler için de yeni bir güzergâh anlamına gelmekte. Böylece Türkiye Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapan ülke konumunu güçlendirmekte.

Türk Akımı ya da resmi adıyla TürkAkım, Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılan doğal gaz boru hattı projesinin adıdır. Projenin önerisi Türkiye'ye yaptığı bir devlet ziyareti sırasında, 1 Aralık 2014 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından yapıldı. Daha önceden yapılması planlanan "Güney Akım Projesi"nin yerini alan proje 10 Ekim 2016 tarihinde imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma ile resmiyet kazandı.

TÜRKAKIM'IN DETAYLARI

Rusya'dan çıkan hat Anapa'dan Karadeniz'e iniyor. Türkiye'ye ise Kıyıköy'den giriş yapan hat Avrupa'ya gaz akışı sağlayacak.

TürkAkım ile Türkiye'nin enerjide merkez ülke konumu güçlenecek. Deniz kesimi 935 kilometre uzunluğunda ve 2 boru hattından oluşuyor.

TürkAkım'ın toplam kapasitesi ise 31.5 milyar metreküp olacak.