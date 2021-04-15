Son dakika politika: Polonya, 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika politika: Polonya, 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Son dakika politika: Polonya, 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Polonya, 3 Rus diplomatı Polonya aleyhinde faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı
Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Polonya, 3 Rus diplomatı Polonya aleyhinde faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararı aldığı saatlerde Polonya Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew'i Bakanlığa çağırdı. Görüşmede Varşova'daki elçilik binasında görev yapan 3 Rus diplomatın diplomatik statü koşullarını ihlal ettiklerini ve Polonya aleyhine faaliyet yürüttüklerini belirten Polonyalı yetkililer, söz konusu 3 diplomatı "istenmeyen kişi ilan" etti. Diplomatların sınır dışı edilmesi kararına ilişkin açıklama yayınlayan Polonya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bugün Rusya'ya yönelik almış olduğu kararlar konusunda ABD ile tam bir dayanışma içerisinde oldukları bildirildi. Açıklamada, "Ortaklaşa alınan, üzerinde mutabık kalınan müttefik kararları, Rusya'nın dostane olmayan eylemlerine verilen en uygun tepkidir" denildi.

ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı etmişti

ABD yönetimi, ülkede geçtiğimiz yıl yapılan başkanlık seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım'ın işgali gerekçeleriyle Rusya'ya yönelik uygulayacağı yeni yaptırımları açıklamıştı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Kasım 2020'de ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunan 32 kişi ve kuruluşa, Rusya'nın Kırım'ı işgali nedeniyle 5 kişi ve 3 kuruluşa ve SolarWinds olayı olarak bilinen siber saldırı girişimi nedeniyle de 6 Rus teknoloji firmasına yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu.

Açıklamada ayrıca, ABD'deki diplomatik misyonlarda görevli 10 Rus diplomatın sınır dışı edildiği belirtilmiş, sınır dışı edilen diplomatların arasında istihbarat görevlilerinin de yer aldığı kaydedilmişti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz Ajda Pekkan
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika politika: Polonya, 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 22:58:45. #1.16#

title