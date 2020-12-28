Son dakika! Muğla'da öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalıp şarkı söyledi
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Son dakika! Muğla'da öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalıp şarkı söyledi

28.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:44
Son dakika! Muğla'da öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalıp şarkı söyledi

Bir son dakika haberine göre Muğla'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla başlatılan "Evde Kal, Şarkını Çal" kampanyasına katılan aileler çocuklarıyla şarkı söyledi.

Muğla'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla başlatılan "Evde Kal, Şarkını Çal" kampanyasına katılan aileler çocuklarıyla şarkı söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrenci ve velilere "Bu hafta sonu da evde kalıyoruz şarkı çalıyoruz"çağrısında bulunuldu.

Çağrıya kulak veren öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamasında aileleriyle birlikte enstürman çalarak şarkılar söyledi.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği birbirinden farklı etkinlikler, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

#Muğlaevdekalşarkınıçal etiketiyle paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, sokağa çıkma kısıtlamasında müdürlükçe planlanan etkinliklere ailelerin katılımından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Töre, öğrenci ve velilerin hayatı eve sığdırmaya devam ettiğini belirterek, "Heyecanla beklenen hafta sonu etkinlik çalışmalarımıza bu hafta da müziği ekledik. Hem zihnimize hem de bedenimize inanılmaz faydası olan müzik etkinliğiyle farkındalık oluşturmak istedik. Enstrüman çalan çocuklarımızın paylaşımları, inanıyorum ki arkadaşlarına da ilham verecek, onların da bir enstrüman çalmaya başlanmasına vesile olacak. Ailelerimizi de çocuklarımıza eşlik ederken görmekten inanın çok mutlu oldum." diye konuştu.

Çocukların akademik başarısının yanında kitap okuma alışkanlığı edinmesi, sporla, müzikle, resimle, herhangi bir sanat dalıyla meşgul olmasının önemine dikkati çeken Töre, çocukların zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişimine yapılan etkinliklerin çok büyük katkısı bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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