Orman yangını insansız hava aracı tarafından görüntülendi
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Orman yangını insansız hava aracı tarafından görüntülendi

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor.

Sultaniye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İnsansız hava aracı tarafından görüntülenen yangına, kara ve havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Orman yangını insansız hava aracı tarafından görüntülendi
Orman yangını insansız hava aracı tarafından görüntülendi
Orman yangını insansız hava aracı tarafından görüntülendi
Orman yangını insansız hava aracı tarafından görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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