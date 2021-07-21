Orman yangını insansız hava aracı tarafından görüntülendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor.

Sultaniye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İnsansız hava aracı tarafından görüntülenen yangına, kara ve havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat