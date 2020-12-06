MSB: Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı Müzesi Kovid-19 sonrası yeniden ziyarete açılacak
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MSB: Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı Müzesi Kovid-19 sonrası yeniden ziyarete açılacak

06.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:35

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'ndaki müzenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası yeniden ziyarete açılacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'ndaki müzenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası yeniden ziyarete açılacağını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Mücadelemizin kahramanları ile devlet erkanının ebedi istirahatgahı olan Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı, aynı zamanda içerisindeki müze ile tarihe tanıklık edenlerin özel eşyalarına ve belgelerine ev sahipliği yapıyor. Koronavirüs sonrası müze yeniden ziyarete açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

MSB: Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı Müzesi Kovid-19 sonrası yeniden ziyarete açılacak
MSB: Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı Müzesi Kovid-19 sonrası yeniden ziyarete açılacak
MSB: Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı Müzesi Kovid-19 sonrası yeniden ziyarete açılacak
MSB: Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı Müzesi Kovid-19 sonrası yeniden ziyarete açılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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