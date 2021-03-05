Son dakika haberleri... Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı
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Son dakika haberleri... Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı

05.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:20

Son dakika haberlerine göre TEM Otoyolu'nda milyonluk aracıyla bir otomobile ve bariyerlere çarpan drift şampiyonu Selim Bayrak'ın kazanın hemen öncesinde trafikte makas attığı görüntüler ortaya çıktı.

TEM Otoyolu'nda milyonluk aracıyla bir otomobile ve bariyerlere çarpan drift şampiyonu Selim Bayrak'ın kazanın hemen öncesinde trafikte makas attığı görüntüler ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından Bayrak'a "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "birden fazla kez şerit değiştirmek" maddelerinden ceza kesildi

Küçükçekmece TEM Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü çıkışında dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda drift şampiyonu Selim Bayrak, lamborghini marka milyonluk aracıyla önce bir otomobile, ardından bariyerlere çarpmış, sürücü kazayı yara almadan atlatmıştı. Kazayı soruşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrak'ın kaza öncesinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü ortaya çıkardı. Bayrak'ın trafikte makas attığı anlar, bir başka araç kamerasına da yansıdı.

Gözaltına alınan Bayrak'a "arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek" maddesinden ceza kesildi.

(İHA)

Son dakika haberleri... Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı
Son dakika haberleri... Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı
Son dakika haberleri... Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı
Son dakika haberleri... Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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