Jandarmanın bulduğu yaban keçisi yavrusu doğaya salınacak
Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaban keçisi yavrusu, Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaban keçisi yavrusu, Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaoluk Mahallesi Gökler Deresi kenarında bitkin ve ıslak halde bir yaban keçisi yavrusu buldu.
Ekiplerce kurutulan ve beslenen hayvan, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.
Yaban keçisi yavrusunun, kontrollerinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı