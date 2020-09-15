Son Dakika: Merhum iş adamı Vehbi Koç'un kızı, Suna Kıraç hayatını kaybetti Son dakika: Merhum iş adamı Vehbi Koç'un kızı, İnan Kıraç'ın eşi ve Rahmi Koç'un kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti.

Koç Ailesi'nin önemli isimlerinden Suna Kıraç, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir ALS hastalığı ile mücadele eden Suna Kıraç, Ali Koç ve Ömer Koç'un halası, Rahmi Koç'un kardeşiydi.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 13. İSMİ

1.60 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 13'üncü ismi olan Suna Kıraç, 1999'da bir, 2001'de de iki kez solunum yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Koç Holding'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.

Sayın Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız. Acımız çok derin. Başımız sağ olsun."

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