Meclis'te AK Parti, CHP ve MHP'nin Ortak İmzasıyla Kudüs Bildirisi Yayınlandı

Meclis'te yapılan Kudüs özel oturumunda 3 partinin ortak imzasıyla bir bildiri yayınlandı.

"FİLİSTİNLİLER İNSANLIK VİCDANINA TERCÜMAN OLMAKTA"

AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak bildirisinde: "İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD'nin ve İsrail'in, BM kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlerine meydan okumasına karşı Filistinlilerinin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır" denildi.

HDP İMZA ATMADI

HDP ise ayrı bir bildiri yayınlayacağını açıklayarak bildiriye imza atmadı.