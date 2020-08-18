Son Dakika: Manisa'da sokakta havaya ateş eden kişi gözaltına alındı Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Salihli İlçesinde sokakta tüfekle havaya ateş eden kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli İlçesinde sokakta tüfekle havaya ateş eden kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi'nde A.G'nin (59) bir evin önünde tüfekle havaya ateş etmesinin ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Elindeki tüfek ve 7 dolu fişekle gözaltına alınan A.G'ye 2521 Sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Kaynak: AA