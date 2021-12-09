Son Dakika | Manisa'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

GÖLMARMARA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kişi kahvehanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi Çamlık Meydanı'ndaki kahvehanede oturan İhsan Demir'e (50), yanına gelen A.T. (50) tabancayla ateş edip kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İhsan Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan şüpheli A.T. ise bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

Öte yandan, 9 Nisan 2019'da Ozanca Mahallesi'nde Kamile T. 13 yıllık kocası Kemal T'yi bıçaklayarak öldürmüş, jandarmaya teslim olan Kamile T. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öldürülen İhsan Demir'in Kamile T'nin amcası, şüpheli A.T'nin ise Kemal T'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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