Son dakika! Malavi'de devlet başkanlığı seçiminin galibi Chakwera
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Son dakika! Malavi'de devlet başkanlığı seçiminin galibi Chakwera

Son dakika güncel haberine göre Doğu Afrika ülkesi Malavi'de salı günü düzenlenen devlet başkanı seçimini, Lazarus Chakwera'nın kazandığı bildirildi.

Son dakika! Malavi'de devlet başkanlığı seçiminin galibi Chakwera
28.06.2020 02:31 | Son Güncelleme: 28.06.2020 02:34

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de salı günü düzenlenen devlet başkanı seçimini, Lazarus Chakwera'nın kazandığı bildirildi.

Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, 65 yaşındaki ana muhalefet Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı eski papaz Chakwera'nın, oyların yüzde 58,6'sını alarak seçimin galibi olduğu duyuruldu.

Açıklamada, Demokratik İlerici Parti Başkanı ve mevcut Devlet Başkanı Peter Mutharika yüzde 39,4'ünün alırken Mbakuwaku Kalkınma Hareketi Partisi adayı Saulos Chilima'nın da oyların 0,73'ünü aldığı kaydedildi.

Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Chifundo Kachale, yaptığı açıklamada, "Komisyon, Chakwera'nın seçmenlerin zorunlu çoğunluğuna ulaştığını ve usulüne göre başkan seçildiğini açıkladı." dedi.

Geçen seneki seçim, "yolsuzluk yapıldığı" gerekçesiyle iptal edilmişti

Malavi Anayasa Mahkemesi, 21 Mayıs 2019'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, "yaygın biçimde yolsuzluk yapıldığı" gerekçesiyle iptal etmişti.

Söz konusu seçimde, Demokratik İlerici Parti Başkanı ve Devlet Başkanı Mutharika, oyların yüzde 38,57'sini alarak birinci çıkmıştı.

Ana muhalefet MCP adayı eski papaz Chakwera oyların yüzde 35,4'ünü, Mbakuwaku Kalkınma Hareketi Partisi adayı Chilima ise yüzde 20,2'sini almıştı.

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Kaynak: AA

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