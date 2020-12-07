Semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı
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Semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı

07.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:09

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında semt pazarlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başlatıldı.

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında semt pazarlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başlatıldı.

Valilik koordinasyonunda yürütülen uygulamada, özel güvenlik görevlilerince Osmangazi Mahallesi'nde bulunan semt pazarının girişinde esnaf ve vatandaşların HES kodu sorgulaması yapıldı.

Zabıta ekipleri ise isteyen vatandaşların HES kodu oluşturmalarına yardımcı oldu.

Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamadan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Pazarcı esnaf ve vatandaşlardan karara uymalarını isteyen Türk, "Bu karar hepimizin sağlığı için alınmıştır. Zaman zaman karantinada olan bazı kişilerin pazar yerlerine geldiği oluyor ve bu durum esnafımız ile vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye düşürüyor. Yapılan sorgulamayla buraya gelen kişiler, risksiz kişiler olacağı için bunun önüne geçilecek. Uygulama için yetkililerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı
Semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı
Semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı
Semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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