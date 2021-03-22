Son dakika! Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika! Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

22.03.2021 00:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 00:33
Son dakika! Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika gündem haberine göre Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Böçen köyünde pozitif vakaların hızla arttığı bildirildi.

Bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Köye giriş ve çıkışlar, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 14 gün süre ile yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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