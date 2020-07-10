Son dakika kültür sanat: "Saffat" filminin çekimlerine Amasya'da başlandı
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Son dakika kültür sanat: "Saffat" filminin çekimlerine Amasya'da başlandı

Son dakika kültür sanat haberi... "Saffat" filminin çekimlerine Amasya'da başlandı Amasya'nın Taşova ilçesi Uluköy köyü film setine döndü.

10.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:37

"Saffat" filminin çekimlerine Amasya'da başlandı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Uluköy köyü film setine döndü. Aralarında Birgül Ulusoy, Umur Çetiner, Özgül Koşar gibi ünlü oyuncuların yer aldığı "Saffat" adlı sinema filminin çekimlerine başlandı.

Senaristliğini Itır Sema Ertaş'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Erdoğan Zeylan'ın oturduğu paranormal-korku-gerilim filmi Saffat'ın çekimleri için Taşova'nın Uluköy köyü seçildi.

Film çekimi için ilk gün Amasya'da çekim yapan ekip 3. gününde Taşova'ya gelerek Uluköy'de köy evinde çekim yaptılar. Saffat filminin çekim aşaması biter bitmez kurgu ve montaj işlemi tamamlandıktan sonra kasım ayında vizyona çıkacak.

Oyuncu Birgül Ulusoy, "Öncelikle bizde hoş geldik. Buradayız hafta başından beri, bir sinema filmimiz var 'Saffat 1' uzun bir serinin ilk filmi olacak bu. Biraz paranormal bir korku sineması olacak. Gerilim olacak. Klasik şablonların dışında bir sinema filmi çekiliyor. Ben de bu sinema filminde Satı Ana'yı oynuyorum. Çok hızlı bir şekilde çekilecek bir haftalık bir iş programı var. Uluköy'e ilk defa geldik mekan olarak. Amasya'nın çeşitli yerlerinde çekimler yapıldı. Tarihi ve doğal dokusu muhteşem bir yer Amasya. Ben hayran kaldım. İstanbul'daki birçok arkadaşımı hemen heyecanla aradım telefonla anlattım. Türkiye'nin her yerinde çok güzel şeyler var, doğal mekanlar var. Ama bunların birçoğunu bilmiyoruz galiba. Belirli şeylerin içinde dönüp duruyoruz. Doğal platolar olarak gerek sinema olsun, gerek televizyon dizileri olsun. Ama çok güzel ben çok hayran kaldım. 1 Haziranda her şey normalleşmeye başlandığında karar alındığında birçok set, dizi seti işe çıktı diyeyim. Ama pandemi döneminde de çalışan birkaç iş vardı. Ben TRT'nin bir işinde çalışıyordum. İncir Ağacı diye biz okullar kapandıktan sonra bir hafta on gün daha çalıştık. Sonra TRT dizilerini durdurma kararı alınca iş durdu yani. Yazın çok sinema filmi çekilirdi. Şu anda çünkü önünü göremiyor yapımcılar. Sinemalardaki durumları bilmedikleri için. Nasıl çıkacak vizyona, ne olacak. Bir sürü çekilmiş köşede bekleyen kaliteli Türk filmleri var. Yine de yapımcımız Mehmet Bey bir cesaretle bu filmi sete çıkardı. İnşallah kendi branşında işte bu paranormal-korku dediğimiz, gerilim dediğimiz o branşta bir kitle var zaten bu işleri takip eden onunla buluşur da ikisi, üçü, dördü, beşi diye tasarlanan serinin geri kalan filmleri de çekilir" dedi.

Kasım ayı gibi vizyona çıkacak

Uygulayıcı yapımcı Yılmaz Kaya ise, "Güzel bir hikayemiz var. Amasya'ya geldik. Amasya'yı tercih ettik. Korku-gerilim çekiyoruz. Hikayemiz 9 seriden oluşan bir hikaye. Biz şuan birincisini çekmeye başladık. Yeni doğum yapan kadınlara musallat olan bir konu onun hakkında bir konumuz var. Onun çekimleri için Amasya'ya geldik. Uluköy'e geldik. Uluköy'ün muhtarı sağ olsun Abdullah Amca bize çok yardımcı oldu. Bize kapılarını açtılar. Burada birçok imkan sağlıyorlar bize. İyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel bir şey olacak. Aynı zamanda da Amasya'yı tercih etmemizin sebebi, Amasya'nın çok güzel bir dokusu var. Çok mistik bir dokusu var, tarihi dokusu var. Zor bir süreç biliyorsunuz pandemi süreci var. Bu konuda da bayağı bir hassas davranıyoruz. Sosyal mesafeye de uymaya çalışıyoruz. Büyük ihtimalle çarşamba günü çekimlerimiz bitecek, daha sonra montaj ve kurgu bölümü var. Yani yaptığımız planlamalara göre kasım ayı gibi inşallah vizyona çıkacak. Daha sonra dijital ortamlarda filmimizi izleyeceksiniz" şeklinde konuştu.

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Son dakika kültür sanat: 'Saffat' filminin çekimlerine Amasya'da başlandı

Kaynak: İHA

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