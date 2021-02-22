Son dakika! Kızılay Hatay Toplum Merkezi ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı ile çocuk eğitim kiti dağıttı
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Son dakika! Kızılay Hatay Toplum Merkezi ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı ile çocuk eğitim kiti dağıttı

22.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:38
Son dakika! Kızılay Hatay Toplum Merkezi ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı ile çocuk eğitim kiti dağıttı

Gelen son dakika haberlerine göre Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde, ihtiyaç sahibi 1675 aileye alışveriş kartı ile çocuk eğitim kiti dağıtıldı.

Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde, ihtiyaç sahibi 1675 aileye alışveriş kartı ile çocuk eğitim kiti dağıtıldı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay genelinde yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Reyhanlı ile Kumlu ilçelerinde belirlenen ihtiyaç sahibi 1675 Türk ve Suriyeli aileye alışveriş kartı dağıtımı yapıldığını ifade Karataş, çocukların eğitim hayatını desteklemek adına da farklı yaş gruplarına uygun, çocuk eğitim kiti dağıtımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı da Kızılay çalışlarına eşlik ederek çocuklara oyuncak dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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