Son dakika! Kısıtlamanın bitmesiyle otogarlarda hareketlilik
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Son dakika! Kısıtlamanın bitmesiyle otogarlarda hareketlilik

Son dakika güncel haberi... Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından İzmir Şehirler arası Otobüs Terminali'nde hareketlilik başladı.

Son dakika! Kısıtlamanın bitmesiyle otogarlarda hareketlilik
01.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:20

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından İzmir Şehirler arası Otobüs Terminali'nde hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilk olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, 3 Nisan tarihinde yürürlüğe alınan şehirler arası seyahat kısıtlamasına daha sonra normalleşme süreci kapsamında 15 ilde devam edilmiş ve yetkililer tarafından en son yapılan açıklama kapsamında ise bugün itibari ile kısıtlamanın tüm illerde tamamen sona ereceği açıklanmıştı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İzmir Şehirler arası Otobüs Terminali'nde hareketlilik başlarken, otogar dışında meydana gelen araç kuyruğu dikkat çekti.

VATANDAŞLAR BİLET FİYATLARINI PAHALI BULDU

Seyahat kısıtlamasının bitmesinin ardından soluğu otogarda alan Suna Diyarlı (50), kısıtlamanın bitmiş olmasının iyi olduğunu belirterek, 3 aydır İzmir'de tedavi gören kardeşini Ankara'ya uğurladı. Saat 00.00 olan otobüs biletinin 01.00 alındığını söyleyen Diyarlı, bilet fiyatlarını da pahalı bulduğunu ifade etti. İzmir'in Dikili ilçesine ailesinin yanına gitmek için otogara gelen Arkın Kadaifçi (21) ise otobüste sadece bir tane bilet bulabildiğini ve bilet fiyatlarının pahalı olduğuna dikkat çekerek, yaklaşık 3 aydır korona virüs nedeni ile ailesinin yanına gidemediğini söyledi.

(Mustafa İç/İHA)

Kaynak: İHA

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