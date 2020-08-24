Son Dakika | Kayseri'deki kütüphanelerde Kovid-19 tedbirleri
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Son Dakika | Kayseri'deki kütüphanelerde Kovid-19 tedbirleri

Son dakika haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet veriyor.

Son Dakika | Kayseri'deki kütüphanelerde Kovid-19 tedbirleri
24.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:48

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ateş kontrolü, dezenfektan, kitap sterilizasyon uygulamalarının gerçekleştirildiği kütüphanelerde, sosyal mesafe kuralı uygulanarak 4 metrekareye 1 okuyucu gelecek şekilde hizmet veriliyor.

Merkez Halk Kütüphanesi, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kişi kapasiteleri yeniden düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphaneler 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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Kaynak: AA

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