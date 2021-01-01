Son dakika: Kars Valisi Öksüz, yeni yıla görev başındaki güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarıyla girdi

Son dakika haberlerine göre Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 2020'nin son saatlerinde görevi başında olan polis, jandarma ve acil sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 2020'nin son saatlerinde görevi başında olan polis, jandarma ve acil sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Kazımpaşa Polis Merkezi'ne ziyarette bulunan Öksüz'ü İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve emniyet müdür yardımcıları karşıladı. Emniyet teşkilatı mensuplarının yeni yılını kutlayan Öksüz, personele çalışmalarında başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanlığına geçen Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan tarafından karşılandıktan sonra çalışanların yeni yılını kutladı.

Öksüz, Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, sağlık personeli ve uygulama noktalarını ziyaret ederek personele tatlı ikramında bulundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Öksüz, yaptığı açıklamada, 2020 yılının hem Türkiye hem de dünya için zor bir yıl olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını tüm dünyayı etkiledi, bütün insanlığı etkiledi. Maalesef insanlar hayatını kaybetti. Sadece Kovid-19 etkilemedi. 2020 yılında ülkemiz deprem, sel, çığ düşmesi ve yangınlarla mücadele etti. Onun için 2021 yılının bu olumsuzlukların, afetlerin geride kaldığı bir yıl olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Hüznün, acının değil, sevincin ve güzelliğin paylaşılmasını istiyoruz. Kovid-19 dolayısıyla kayıplarımız olmasın istiyoruz, en kısa sürede bu hastalığın geride kalmasını temenni ediyorum. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için mücadeleler veriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik