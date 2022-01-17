Son dakika haber | KAĞITHANE'DE OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI; 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Gelen son dakika haberine göre KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptı.
KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptı. Otomobildeki 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kağıthane, Anadolu Caddesi üzerinde önceki gece seyir halindeki otomobilin sürücüsü, süratle gelerek yön tabelasının direğine çarptı. Otomobil kazanın ardından yola savrulurken, kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobilin süratle geldiği ve direğe çarparak savrulduğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Görüntü dökümü:------------------------Güvenlik kamerası-Otomobilin direğe çarpması-Cep telefonu-Kaza mahallindeki parçalanan otomobil
-Olay yerinden görüntü