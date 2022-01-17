Son dakika haber | KAĞITHANE'DE OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI; 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
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Son dakika haber | KAĞITHANE'DE OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI; 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptı.

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptı. Otomobildeki 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane, Anadolu Caddesi üzerinde önceki gece seyir halindeki otomobilin sürücüsü, süratle gelerek yön tabelasının direğine çarptı. Otomobil kazanın ardından yola savrulurken, kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobilin süratle geldiği ve direğe çarparak savrulduğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Otomobilin direğe çarpması

-Cep telefonu

-Kaza mahallindeki parçalanan otomobil

-Olay yerinden görüntü


Son dakika haber | KAĞITHANE'DE OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI; 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haber | KAĞITHANE'DE OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI; 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haber | KAĞITHANE'DE OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI; 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Gelen son dakika haberine göre KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptı.

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