Son Dakika: Kabine toplantısı kararları neler? Kafeler açılacak mı? Düğün salonları açılacak mı?

Pandemi ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar bugün yapılan Kabine toplantısında görüşülecek. Peki, Son Dakika: Kabine toplantısı kararları neler? Kafeler açılacak mı? Düğün salonları açılacak mı? Kabine toplantısı bitti mi?

Koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar bitecek mi? Son Dakika: Kabine toplantısı kararları neler? Kafeler açılacak mı? Düğün salonları açılacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasının da detayları bugünkü Kabine toplantısında belli olacak. İllere göre gevşeme olması bekleniyor. Her il yönetimi vaka sayısına göre karar alacak. Yerel yönetimler bu konuda belirleyici olacak. 65 yaş üstü için de sokak kısıtlaması saatleri esnetilebilir.

KAFELER AÇILACAK MI?

1 Mart Pazartesi kabine toplantısı sonrası kısıtlamalarla ilgili kararlar açıklanacak. Abine toplantısı kararlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.