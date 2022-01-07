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Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan faaliyette; Melikgazi ilçesinde bir adrese operasyon yaptı. Ekiplerce evde yapılan aramada, 48 gram metamfetamin, 375 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

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