Son dakika! İstanbul Valiliği: "(Güngören'deki yangın) Yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını...
AA, Semra Orkan - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Valiliği: "(Güngören'deki yangın) Yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir"
İstanbul Valiliği : "(Güngören'deki yangın) Yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir"
AA / Semra Orkan - Güncel