Son dakika! İstanbul Valiliği: "(Güngören'deki yangın) Yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını... - Haberler
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Son dakika! İstanbul Valiliği: "(Güngören'deki yangın) Yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını...

AA, Semra Orkan - Güncel
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Son dakika! İstanbul Valiliği:

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Valiliği: "(Güngören'deki yangın) Yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir"

İstanbul Valiliği : "(Güngören'deki yangın) Yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir"

AA / Semra Orkan - Güncel

İstanbul Valiliği, Yangın, Güncel, Haberler

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