KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

KADIKÖY'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un birçok ilçesinde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı Köprüsü oldu. Ekipler otobüs ve minibüsleri durdurarak sürücülerin evraklarını kontrol etti. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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