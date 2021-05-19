Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon

Bir son dakika haberine göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.