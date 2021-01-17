Son dakika... İstanbul'da çocukların kar sevinci
17.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:50
Son dakika haberleri... Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, çocukları sevindirdi.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, çocukları sevindirdi.
İstanbul'un tamamına yakınında yağış devam ederken, yağış nedeniyle yeşil alanlar, parklar ve araçlar karla kaplandı.
Arnavutköy'de de çocuklar karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney