Son dakika! Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı
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Son dakika! Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı

15.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:05
Son dakika! Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı

Son dakika 3. sayfa haberi... Isparta'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Isparta'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar yol kenarında yardım beklerken adeta can pazarı yaşandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İstanbul Caddesi ile 253. Cadde'nin kesiştiği Çünür Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezi istikametinden üniversite istikametine seyir halinde olan Salim M. idaresindeki 07 ANF 520 plakalı otomobil ile tali yoldan anayola çıkan Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola yan yattı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken, yol kenarında adeta can pazarı yaşandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Son dakika! Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı
Son dakika! Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı
Son dakika! Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı
Son dakika! Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı
Son dakika! Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı
Son dakika! Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı
Son dakika! Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı
Son dakika! Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı
Son dakika! Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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