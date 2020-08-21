Son Dakika: Hong Kong'da 1 Eylül'de kitlesel Kovid-19 test kampanyası başlatılıyor Son dakika haberine göre Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1 Eylül'den itibaren kitlesel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yapılacak.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1 Eylül'den itibaren kitlesel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yapılacak.

Global Times gazetesinin haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 1 Eylül itibarıyla Pekin yönetiminin personel ve laboratuvar hizmetleri desteğiyle bölgede Kovid-19 test kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Kovid-19 testlerinin gönüllülük esası doğrultusunda yapılacağı ve kampanyanın 2 hafta süreceği belirtildi.

Nüfusun 7,4 milyon olduğu Hong Kong'da 4 bin 632 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bölgede 780 bin 500 test yapılırken, yeni tip koronavirüsten 75 kişi öldü.

Kaynak: AA