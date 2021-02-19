Son dakika haberleri: Ziraat Bankası Bilecik Şubesinden, Çocuk Evlerinde kalan çocuklara bilgisayar

Ziraat Bankası Bilecik Şube Müdürlüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara bilgisayar hediye etti.

Bilecik Valiliği ve Ziraat Bankası Bilecik Şubesi işbirliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan ve akademik olarak başarılı çocukların desteklenmesi amacıyla bilgisayar desteğinde bulunuldu.

Çocuklarla sohbet eden Vali Şentürk, "Ziraat Bankası Bilecik Şubesinin katkılarıyla Çocuk Evlerindeki çocuklarımıza bilgisayar hediye edildi. Bilgisayarlar, kontrollü ve bilgi erişimli olarak kullanılacak. Çocuklarımızdan kendilerini buralarda iyi bir şekilde yetiştirmelerini, geleceklerinin alt yapısını çalışarak yapmalarını istiyoruz. Derslerinize çalışarak, yaptığınız işin en iyisini yapmalısınız." dedi.

Çocuklar, eğitim hayatlarına destek veren Şentürk'e ve Ziraat Bankası Bilecik Şube Müdürü Mehmet Tahir Savaş'a, kurslarda yapmış oldukları tablo hediye etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost'un da katıldığı etkinlikte, pandemi koşullarında uzaktan eğitime kesintisiz katılan Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, bu süreçte katıldıkları sportif ve kültürel faaliyetlere ilişkin gösteri sundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan