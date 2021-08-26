Son dakika haberleri: Zafer Partisi kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi
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Son dakika haberleri: Zafer Partisi kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Zafer Partisi kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi'nin kuruluşu için gerekli olan dilekçe İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

Zafer Partisi kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi

ANKARA - Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi'nin kuruluşu için gerekli olan dilekçe İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Genel Başkan Özdağ, dilekçe tesliminin ardından açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi'nin kuruluşu için gerekli olan dilekçe İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Genel Başkan Özdağ, dilekçe tesliminin ardından açıklamalarda bulundu. Bilim, birlik, barış diyerek Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceklerinin söyleyen Özdağ, şunları dedi:

"Ben ve dava arkadaşlarım Zafer Partisi'nin kuruluş işlemlerinin hukuki boyutunu tamamlamak için İçişleri Bakanlığı'na gelmiş bulunuyoruz. Evraklarımızı sabahleyin arkadaşlarımız ilettiler. İncelemeler tamamlandı ve şimdi içeri girerek gereken belgeleri alacağız ve kurucularımızla buluşmak üzere buradan ayrılacağız. Zafer Partisi 19 Mayıs 2021'de Anıtkabir'i ziyaret ederek başladığımız yürüyüşle yola çıktı. Bütün Türkiye'yi dolaştık. Hacı Bektaş Veli Hazretlerine, Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden getirdiğimiz toprağı getirdik. Bilim, birlik, barış diyerek Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceğiz ve bugün 26 Ağustos. Anadolu'ya gelişimizin 950'inci yılı, Büyük Taarruz'un 99'uncu yılında partimizi kuruyoruz. Türkiye'ye, büyük Türk milletine, Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz."

Son dakika haberleri: Zafer Partisi kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi
Son dakika haberleri: Zafer Partisi kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi
Son dakika haberleri: Zafer Partisi kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi
Son dakika haberleri: Zafer Partisi kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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