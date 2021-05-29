Son dakika haberleri! Yeni kararlara iki gün kala parklar belki de son kez boş kaldı

Edinilen son dakika haberine göre 'Kademeli Normalleşme' kararları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebi ile insan yoğunluğunu adeta sıfıra indiği park, bahçe ve mesire alanlarının, belki de son kez boş kaldığı yorumları yapılıyor.