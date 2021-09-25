Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu - Haberler
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Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberler: Antalya'da çıkan bir yangında daire kullanılamaz hale geldi.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da çıkan bir yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangından ayağından yaralanan ve alevlerin arasından sağ çıkarılan kedisine kavuşan ev sahibinin acısı mutluluğa döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1262 Sokak'taki 7 katlı bir apartmanın 4. kat dairesinde çıktı. Lütfi Çiçek'in kiracı olarak yaşadığı dairenin salon bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenler alevler yükselmeye başladı. Mutfakta bulunan Çiçek, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Balkona çıkıp, "Yadım edin' çığlıkları atan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yer yer patlamaların yaşandığı evde, kırılan parçalar yola döküldü. Vatandaşlar yangını meraklı gözlerle izledi. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Çiçek'i, bölgedeki esnaf destek oldu. İşyeri içine alınan ve ayağından yaralanan Çiçek, içeride kalan kedisi için yardım istedi. Bir hayli bitkin ve üzgün olduğu görülen Çiçek'in yanına itfaiye eri tarafından bir süre sonra kedisi getirildi. Kedisini kucağına alıp seven, öpen Lütfi Çiçek, daha sonra yaralarının tedavisi için ambulansa alındı. İtfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale gelirken, üst kat daireni panjurları da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"Kedisi için üzülüyordu"

Yangını gören Ahmet Yeşilal, yangının tüpten çıktığını dile getirerek, " Tüpü evde yaşayan kişi banyoya atmış. Yangını söndüremiyor. Sonra balkona çıkıyor, 'İmdat yardım edin' diye bağırmaya başladı. Biz itfaiyeyi aradık. Yangın söndürüldü. Kendisini benim dükkana aldım. Ama, 'kedim var yukarıda onu kurtarın' dedi. Esnafta yardıma koştu. Kedisini olduğunu söylüyordu sürekli, kendisini unutmuştu. Kedisi getirilince, sarıldı sevdi öptü. Mutlu oldu" dedi. - ANTALYA

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

Son dakika haberleri | Yaşadığı ev küle döndü, yarasının acısını unutup kurtarılan kedisine sarılarak teselli buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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