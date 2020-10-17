Son dakika haberleri: Vietnam'da toprak kaymak kayması: Ölü sayısı 62'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Vietnam'da toprak kaymak kayması: Ölü sayısı 62'ye yükseldi

17.10.2020 12:15 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:15
Son dakika haberleri: Vietnam'da toprak kaymak kayması: Ölü sayısı 62'ye yükseldi

Bir son dakika haberine göre Vietnam'da sağanak yağışların nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu hayatını kaybeden sayısının 62'ye çıktığı belirtildi.

Vietnam'da sağanak yağışların nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu hayatını kaybeden sayısının 62'ye çıktığı belirtildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da Thua Thien-Hue şehrinde bir hidroelektrik santrali inşaatında yaşanan toprak kayması sonucu ölü sayısı 62'ye yükseldi. Can kayıplarının genel olarak Quang Tri, Thua Thien Hue ve Quang Nam şehirlerinde meydana geldiği ifade edilirken, toprak kayması nedeniyle bir çok tarım arazisi sular altında kaldı. 461 bin 600'den fazla sığır ve kümes hayvanının da telef olduğu ifade edildi. Ayrıca, geçtiğimiz gün ülkenin kuzey ve orta-kuzey bölgelerini vuran Nangka tayfunu nedeniyle Hoa Binh şehrinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve Yen Bai şehrinde ise 1 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Şevval Sam Seda Sayan Çolpan İlhan
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Cristiano Ronaldo Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Füze Çocuk S 400 Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Vietnam'da toprak kaymak kayması: Ölü sayısı 62'ye yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 12:19:32. #1.15#
title