Son dakika haberleri... Venezuela, sınırındaki Kolombiyalı silahlı gruplarla mücadelede BM'den yardım istedi
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Son dakika haberleri... Venezuela, sınırındaki Kolombiyalı silahlı gruplarla mücadelede BM'den yardım istedi

Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Venezuela, sınırındaki Kolombiyalı silahlı gruplarla mücadelede BM'den yardım istedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Birlemiş Milletlerden (BM) sınırındaki Kolombiyalı düzensiz silahlı gruplarla mücadele konusunda teknik ve diplomatik yardım talep etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Birlemiş Milletlerden (BM) sınırındaki Kolombiyalı düzensiz silahlı gruplarla mücadele konusunda teknik ve diplomatik yardım talep etti.

Bakan Arreaza, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, söz konusu grupların sınırın Venezuela tarafına döşedikleri mayınların tespiti ve imhası konusunda BM Mayın Eylem Servisinden (UNMAS) teknik yardım istediklerini söyledi.

Venezuela silahlı kuvvetlerinin bölgeyi mayınlardan temizleme konusunda bilgi ve eğitiminin olduğunu ancak teknolojinin değiştiğini ve bu alanda yeni protokoller bulunduğunu kaydeden Arreaza UNMAS'ın bölgenin tamamen mayınlardan temizlenmesi konusunda ülkesinin silahlı kuvvetlerine tavsiye verebileceğini ifade etti.

Arreaza, BM'den Kolombiyalı düzensiz silahlı grupların nerede saklandığının belirlenmesi için soruşturma açması talebinde de bulunarak Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'in bu grupları koruyor olabileceğini ima etti.

BM'nin Venezuela ile Kolombiya'nın sınır bölgesindeki krize yönelik birlikte çalışabilmesi için aralarında doğrudan bir iletişim kanalı kurulmasına yardım etmesini isteyen Arreaza, iki ülkenin kamu güçleri arasında koordinasyonun halihazırda minimum düzeyde olduğunu dile getirdi.

Sınıra yakın bölgelerde yaşayan 5 binden fazla Venezuelalının çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek Kolombiya'ya geçtiği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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