Son dakika haberleri | Ünlü otel zinciri Türkiye'de yatırımlarını artırıyor
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Son dakika haberleri | Ünlü otel zinciri Türkiye'de yatırımlarını artırıyor

Son dakika haberleri | Ünlü otel zinciri Türkiye'de yatırımlarını artırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Global otel zinciri Marriott Hotels, Türkiye'de hizmet noktalarını artırıyor.

Global otel zinciri Marriott Hotels, Türkiye'de hizmet noktalarını artırıyor.

Dünya çapında 60'tan fazla ülke ve bölgede 580'den fazla otel ve resort ile hizmet veren Marriott Hotels, en yeni otelini İzmir'de açtı. Denize sıfır konumda, Alsancak ve tarihi Kemeraltı'na yürüme mesafesinde yer alan otel, günümüz modern gezginlerinin ihtiyaçlarına hitap eden birinci sınıf bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Deniz ve panoramik şehir manzarası sunan 7'si süit, 149 odası bulunan otelin, ailelerin ve arkadaş gruplarının konaklamaları esnasında kendilerine ait özel bir alan oluşturmalarına imkan sağlayan birbiri ile bağlantılı odaları ve junior süitleri de bulunuyor. Otelde ayrıca, İzmir Körfezi'ne bakan özel bir terasın yanı sıra ekstra konfor ve mahremiyet sunan 80 metrekarelik bir kral dairesi de yer alıyor. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Ünlü otel zinciri Türkiye'de yatırımlarını artırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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