Son dakika haberleri... Umman Müftüsünden Türk halkına Ayasofya tebriği
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Son dakika haberleri... Umman Müftüsünden Türk halkına Ayasofya tebriği

Son dakika güncel haberi: Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını tebrik etti.

Son dakika haberleri... Umman Müftüsünden Türk halkına Ayasofya tebriği
12.07.2020 23:05 | Son Güncelleme: 13.07.2020 00:01

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını tebrik etti.

Halili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'yı yeniden Allah'ın isminin anıldığı bir mescide dönüştürme kararı alınmasından ötürü başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı olmak üzere tüm İslam ümmetini tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu kahraman Müslüman halk ve onun cesur komutanı, İslam'a komplo kuranların ve kin besleyenlerin naralarından etkilenmeyip bu tarihi mekanı, muzaffer Sultan Fatih Sultan Mehmet'in döneminde olduğu gibi İslam çağrısının yayıldığı bir mekana dönüştürme konusunda ilerleyerek başarılı bir adım atmıştır." ifadesini kullanan Halili, Osmanlı sultanlarından sonra gelenlerin kutsal mekanların kudsiyetini ihlal ettiğini dile getirdi.

Türk halkından, hiçbir şeye aldırmadan ilerleme çağrısı yapan Halili, "Bu doğru yolda ilerleyin. Müslümanların duaları sizinledir". ifadesine yer verdi.

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Kaynak: AA

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