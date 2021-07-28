Son dakika haberleri | Toroslar EDAŞ Kilis'te bakım, yenileme ve yatırım işlemlerini sürdürüyor

Bir son dakika haberine göre Toroslar EDAŞ'ın, Kilis'te yılın ilk yarısında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerinin hız kesmeden sürdürdüğü bildirdi.

Toroslar EDAŞ'ın, Kilis'te yılın ilk yarısında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerinin hız kesmeden sürdürdüğü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kilis'te yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza atıldığı belirtildi.

Toroslar EDAŞ ekipleri, Kilis'te hizmet verdiği 1157 trafo ve 2 bin 854 kilometre uzunluğunda hattın sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 584 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 61 pano, 76 trafo ve 3 dağıtım merkezini elden geçirdi. Ayrıca kentte 68,5 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Kilis'te' hizmet verdiği 72 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 43 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 44 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 1 elektrik panosu ve 2 trafo merkezi montajı da yapıldı.

Şirket, söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile 2021 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz