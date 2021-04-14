Son dakika haberleri! Tokat'ta "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 500 fidan dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Tokat'ta "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 500 fidan dikildi

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Tokat'ta 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında 500 fidan dikildi

Son dakika gündem haberi... Tokat'ta, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Tokat'ta, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Bedestenlioğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde oluşturulan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" hatıra ormanına, Vali Ozan Balcı, polisler ve projede eğitim alan anneler tarafından 500 fidan dikildi.

Balcı, gazetecilere, İçişleri Bakanlığının yönlendirmesi ve yüreklendirmesiyle Türkiye genelinde "En İyi Narkotik Polis: Anne" projesinin yürütüldüğünü söyledi.

Projenin ana gayesinin Türkiye'yi milleti, çocuklarıyla geleceğiyle sevmek olduğunu anlatan Balcı, "Bu yetmez. Çocukların da uyuşturucu ve uyuşturucu türevlerinden korunması lazım. Bu konuda da en büyük gücümüz, enerjimiz anneler. Anneler üzerinden projeyi yürütüyoruz. 'En iyi narkotik polisimiz anne' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 bin 600 anneyi eğittiğini dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Beraber etkileşimde bulundular. Bir anlamda projeye katkı sağladılar. Bugün de ağaçlandırma basamağını gerçekleştiriyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Annelerimizin daha duyarlı olmalarını istiyorum. Hiçbir çocuğumuzun uyuşturucuya bulaşmasını asla istemeyiz. Biz mücadelemizi zaten veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz ama polisiye tedbirlerle bir yere kadar gidiyoruz. Ailelerin bilinçli olmasını çok çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın her biri kıymet. Her biri bir değer. O değer kıymetin aşınmasını asla ve kata istemeyiz."

Programa katılanlar, narkotik dedektör köpeği "Herhandez" ile de fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mario Draghi Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Mehtap Ar Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Tokat'ta "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 500 fidan dikildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 14:06:07. #1.16#

title