Son dakika haberleri... Tokat'ta çalınan traktörü bulan jandarma sahibine teslim etti
25.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:55
Bir son dakika haberine göre Tokat'ın Artova ilçesinde çalınan traktör, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine verildi.
Tokat'ın Artova ilçesinde çalınan traktör, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine verildi.
İlçeye bağlı Ahmetdanişment köyünde traktörün çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT ) ve Artova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu traktörün Erzurum'da olduğu tespit edildi. Getirilen traktör sahibi Ömer Gencer'e teslim edildi.
Gencer, JASAT ve İlçe Jandarma personeline teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan