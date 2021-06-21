Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş, Fransız mevkidaşı Riester ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi Açıklaması
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Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş, Fransız mevkidaşı Riester ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi Açıklaması

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş, Fransız mevkidaşı Riester ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Muş, Riester ile yaptığı toplantıya ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantıda görüşülen konulara değinen Muş, "Bu hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde, Türkiye ile AB arasında pozitif gündemin kabulü ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularını ele aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş, Fransız mevkidaşı Riester ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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