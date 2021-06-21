Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş, Fransız mevkidaşı Riester ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.