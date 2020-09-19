Tamer Tuna: "Nazım 1-2 güne doğru kararı verecektir" Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna karşılaşmanın ardından konuştu.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna karşılaşmanın ardından konuştu. Takımının disiplinli oynadığını söyleyen Tuna, Nazım Sangare'nin de 1-2 gün içinde transferi için doğru kararı vereceğini ifade etti.

Tamer Tuna'nın, Nazım Sangare'nin transferi için, "1-2 gün içinde transfer için doğru kararı verecektir" açıklamasını yaptığı sırada Fenerbahçe Kulübü, Sangare'nin transferini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı.

Beşiktaş deplasmanında 1-0 geriye düşmesine karşın mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Antalyaspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk olarak yaşanan test süreciyle ilgili konuşan Tamer Tuna, "Maçtan önceki süreçle ilgili çok soru geldi. Dün sabah olağan bir testimiz vardı. Perşembe antrenman öncesinde testimizi oldu. Sonrasında sonuçlar çıktığında olağandışı, görülmemiş bazı bilgiler aldık. Numunelerle ilgili söylentiler çıkmaya başladı. Takımımızda hiç pozitif vaka yoktu. O dönemde de yansıdığı gibi, pozitif görülen şüpheli testlerden kaynaklanan sonuçlar çıkmıştı. Sonraki süreci kulübümüz iyi yönetti. Federasyonun sayfalarına girmesi gereken bilgileri beklettik. Sağlık kurulumuz laboratuvarla görüştü. Federasyona akredite olan hastane, laboratuvarlarda bu testler yapılıyor. Bugüne kadar 20 tane test yaptık. Hiçbirinde buraya gelen ekibin birinde bile pozitif çıkmamıştı, inşallah da bundan sonra da çıkmaz. Pandemi sürecinde bütün kurallara uyarak tesisimizi izole ederek günlük yaşantımızı sürdürüyoruz. Sonrasında bu testler için tekrar il sağlık müdürlüğüyle, laboratuvarla, tekrar test yapılmasıyla ilgili, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin hastanesine de aynı numuneler verilmesine karşın negatif çıktı. Sonrasında alınan numunelerin de hiçbirinde pozitif vaka çıkmadı. Bugün Beşiktaş'ın da bir açıklaması vardı. Bu hassas dönemi iyi yönettik ama sanki takımımızda pozitif vaka varmış gibi bir algı oldu. Ekibimizde 1 tane bile pozitif vaka yoktu ve çıkmadı" ifadelerini kullandı.

"DİSİPLİNLİ OYNADIK"

Karşılaşma öncesinde evinde izole olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la görüştüğünü sözlerine ekleyen Tamer Tuna, "Dün çıkan haberlerin ardından beni aradı. Teşekkür ediyorum. Kendisine de geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa sürede takımın başında sahaya çıkacaktır. Birlikte oynadık. Çok sevdiğim ve umarım Beşiktaş'ta yıllar boyu kalacak, başarılı olacaktır. Bugün ilk yarıda Beşiktaş'ın topa sahip olduğu, bizim de kontrolümüz altında olan bir oyundu. Ama ilk yarıda biraz fazla izin verdik Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın topa sahip olduğunda çok fazla zaafı olduğunu, kendimize pozisyon oluşturabileceğimiz durumlar oluyordu ama maalesef bu noktada golü yedik. 40 metrelik uzun topta golü yedik. Takımımızın en büyük özelliği, oyunu kontrol edebilmesi. Geçen sezon yakaladığımız yenilmezlik serisi ve biz göreve geldikten sonra deplasmanda mağlup olmamamız, bu oyunda gizli. 1-0'ın avantajını kullandık. Beşiktaş 2-0'ı yakalasaydı, bu oyun üstünlüğünü kuramazdık. Gökdeniz'i Kocaelispor'dan almıştık. Çok karakterli bir oyuncu. Gol attığı için çok mutluyum. Henüz 18 yaşında. Antalyaspor'a çok değer katacağını düşünüyoruz. Karakterini bozacağını düşünmüyorum. Hem kendisi hem aile yapısı buna izin vermeyecektir. Özgüvenini sürdürmesini sağlamamız gerekiyor. Takımımla gurur duyuyorum. Disiplinli ve kendi değerlerine sahip çıkıyorlar. Bugün buradan yenilmeden ayrıldığımız için mutluyum. 1-0'dan sonra, ikinci yarıda ortaya koyduğumuz futbolla hazır bir takım olduğumuzu gösterdik. İnşallah sağlıklı, seyircili oynamaya başladığımız günler gelir" açıklamasını yaptı.

"NAZIM 1-2 GÜNE DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün Nazım Sangare için Fenerbahçe Kulübü'yle anlaştıklarını açıklamasıyla ilgili de konuşan Tamer Tuna, "Nazım'la fikir alışverişinde ve transfer döneminde görüştük. Kulübün ve Nazım'ın menfaatleri her şeyden önemli. Daha önce Beşiktaş'la da görüşmüştü ve buralara gelmenin büyük şans olduğunu, değerlendirmesi gerektiğini söylemiştim. Gittiğinde güç kaybedeceğimizi bildiğimiz halde, yapılan anlaşmanın kulübe katkı sağlayacağını söylemeliyim. Kulübümüz, Fenerbahçe ile anlaşmış, bunu başkanımız açıklamış. Beşiktaş'la da görüşülmüştü ama anlaşılamadı. Nazım'ı buraya getirmeme sebebimiz de transfer süreciydi. Nazım da 1-2 güne doğru kararı verecektir. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İHA