Son dakika gündem: Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu
Son dakika habere göre Korona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı.
Korona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde metrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoğun trafik havadan görüntülendi.
Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma dün saat 19.00'da başlamasıyla birlikte İstanbul'da denetimler artırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu yakasından Avrupa Yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğu normal günleri aratmadı.
Öte yandan, yoğun trafik havadan görüntülendi.
(Metin Başar - Yusuf Enes İnce/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı