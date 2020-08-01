Son dakika haberleri... Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı - AK Parti-HÜDA-PAR-Saadet Partisi-DSP-İYİ... Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve HÜDA-PAR heyetinin bayramlaşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ve Saadet Partisi heyetinin bayramlaşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ve DSP heyetinin bayramlaşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ve...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve HÜDA-PAR heyetinin bayramlaşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ve Saadet Partisi heyetinin bayramlaşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ve DSP heyetinin bayramlaşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ve İYİ Parti heyetinin bayramlaşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ve Vatan Partisi heyetinin bayramlaşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ve Demokrat Parti heyetinin bayramlaşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki heyet, HÜDA-PAR, Saadet Partisi, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Demokrat Parti heyetleriyle video konferans aracılığıyla bayramlaştı. Kaynak: AA