Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 01 ABR 548 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Kızlar Mahallesi yakınlarında M.K. yönetimindeki 01 YS 932 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada aynı istikamete seyir halindeki İ.H.Y'nin kullandığı 07 EIA 72 plakalı ve H.Ç. idaresindeki 63 B 1237 plakalı ile A.İ.D. yönetimindeki 58 EN 070 plakalı otomobiller de duramayarak kazaya karıştı.

Zincirleme kazada sürücülerden H.Ç. ve İ.H.Y. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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